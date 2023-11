Im Lake‘s in Pörtschach deuteten im Frühjahr alle Zeichen auf Versöhnung hin. In der Vergangenheit gab es zwei Hotelbetreiber und auch die Investoren waren in zwei Lager gesplittert. Der Streit wurde vor Gericht ausgetragen und mündete in einem Vergleich. Zur Erklärtung: Das Hotel funktioniert nach dem Buy-to-let-Prinzip. Die Appartements werden an Investoren verkauft, die diese im Anschluss einem Hotelbetreiber zur touristischen Vermietung überlassen. Heuer übernahm Thomas Klinkan als alleiniger Hotelbetreiber das Ruder. Jetzt ist auch er mit einem Rechtsstreit konfrontiert.