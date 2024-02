Über das Vermögen von Stefan Plachy, Gastwirt in Bodensdorf, wurde ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Es handelt sich hierbei um ein Konkursverfahren mit Verbindlichkeiten von rund 390.000 Euro. Derzeit sind noch zwei Dienstnehmer in Plachy’s Roadhouse beschäftigt. Sie sind ebenso betroffen wie 33 Gläubiger.

Bereits in den Jahren 2018 und 2022 waren über das Vermögen des Restaurantbetreibers Insolvenzverfahren anhängig. Der Zahlungsplan wurde jedoch nicht erfüllt und alle offenen Verbindlichkeiten der damaligen Insolvenzverfahren leben somit wieder auf. Im Konkursverfahren 2022 kam es zum Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer zwanzigprozentigen Quote, wobei die erste Teilquote bis 23. Jänner 2024 zu bezahlen war. Diese konnte jedoch vom Schuldner nicht bezahlt werden, weshalb es erneut zum Konkurs kam.

Zuletzt hat Plachy neben dem Gastronomiebetrieb in Bodensdorf auch das Lake’s Restaurant in Pörtschach vom 1. April bis 15. Oktober 2023 betrieben, dies auf Grundlage eines Unterpachtvertrages.

Schwierigkeiten im Lake’s Restaurant

Als Ursachen der erneuten Insolvenz wird im Antrag angeführt, dass die Unterverpächterin in Pörtschach aufgrund einer Frühstücksbereitstellungsverpflichtung an Appartementbenützer der zu leistenden Zahlungsvereinbarung nicht nachkam und der Schuldner daher wieder in Zahlungsschwierigkeiten geriet.

Eine Weiterführung von Plachy’s Roadhouse, welches auch für die Vermietung von Privatzimmern genutzt wurde, sei finanziell nicht mehr möglich.

Zum Insolvenzverwalter wurde Christof Herzog, Rechtsanwalt in Feldkirchen, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 8. April 2024 statt. Forderungen können ab sofort über den Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) oder den Kreditschutzverband (KSV) angemeldet werden.