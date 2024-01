Jährlich küren die Gäste auf dem Hotelbewertungsportal „HolidayCheck“ die beliebtesten Hotels. In Kärnten holte sich dabei ein Hotel in Bodensdorf den „Gold Award“ und ist damit die populärste Unterkunft im Bundesland. Die SeeRose am Ossiacher See setzte sich bereits zum sechsten Mal an die Kärntner Spitze.

„Wir sind überwältigt und dankbar. Diese Auszeichnung ist für uns nicht nur eine Ehre, sondern vor allem eine Bestätigung dafür, dass unsere Gäste die Qualität und Herzlichkeit, die wir bieten, zu schätzen wissen. Unser Team und wir als Familie setzen sich leidenschaftlich dafür ein, dass der Aufenthalt im Hotel SeeRose zu einem unvergesslichen Erlebnis wird“, sagt Alexander Pölzl stellvertretend für die ganze Familie.

Das Hotel SeeRose in Bodensdorf ist auch im Winter geöffnet © Roland Photography

Besonders beliebt machen das Hotel laut den Bewertungen die idyllische Lage am See, das Wellnessangebot, die Herzlichkeit und das persönliche Engagement der Besitzerfamilie. Den Award von HolidayCheck erhielt die SeeRose bereits zum zehnten Mal seit 2012, sechsmal davon wurde man zum besten Hotel Kärntens gewählt.

Auf den Lorbeeren ausruhen möchte sich Familie Pölzl aber nicht. Man wolle darauf achten, „auch in Zukunft die hohen Standards zu halten und den Gästen erstklassige Urlaubserlebnisse zu bieten“. Auch das Küchenangebot und die Serviceleistung würden zum Erfolg beitragen.