Seit Jahrzehnten ist der Tourismus ein unverzichtbarer Wirtschaftsfaktor für den Bezirk Feldkirchen. Abertausende Menschen kommen alljährlich in den Sommermonaten an die heimischen Seen, um inmitten der idyllischen Landschaften ihre Urlaubstage zu verbringen. Dieser Sommer hingegen ist etwas anders als die vorherigen. Zählten 2021 und 2022 noch zu den trockensten Sommern seit Beginn der Aufzeichnungen, kann davon in diesem Jahr keine Rede sein. Zahlreiche Unwetter prägten die vergangenen Wochen und Monate und sorgten in weiten Teilen des Bundeslandes für Chaos. Weniger chaotisch ging es trotz der schlechten Wetterlage in der Feldkirchner Tourismusbranche zu.