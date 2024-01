Bereits 2017 kaufte ein Salzburger Investor – er ist bereits Besitzer des Feldkirchner Fachmarktzentrums – das Hotel Germann in der Feldkirchner Innenstadt. Die Geschichte des Hauses am Rauterplatz dürfte bis ins 16. Jahrhundert zurückgehen. Bis dato steht das Haus am Rauterplatz so, wie es 2017 gekauft wurde. Komplizierte Planungen mit hohen Anforderungen wurden immer wieder als Grund genannt, denn bei dem historischen Gebäude kommt der Denkmalschutz zum Tragen. Nun dürfte sich aber etwas rühren, denn: „Das ist schon weit gediehen, ich gehe davon aus, dass das heuer beim Denkmalamt eingereicht wird und dass es eine Bewilligung gibt“, erklärt der Kärntner Landeskonservator Gorazd Živkovič, der das Projekt kennt, weil der Käufer und Bauwerber für die Planungen mit dem Denkmalschutz in Kontakt steht. Nach Abstimmung aller Pläne und Ansprüche der Bauausführenden und der Anforderungen des Denkmalschutzes sei nun alles geklärt.