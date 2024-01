Wenn Kundinnen und Kunden jetzt zu Jennifer Wrann ins Geschäft kommen, dann sind sie mit ihr möglicherweise schon lange vertraut, denn die 41-Jährige hat ihre Lehre im Friseursalon Steinwender absolviert und ist dem Geschäft als Mitarbeiterin treu geblieben. Den alten Salon gibt es nun nicht mehr, Chefin Ruth Steinwender hat sich in den wohlverdienten Ruhestand begeben. Aber Jennifer Wrann übernahm, und vollführte damit den berühmten Sprung ins kalte Wasser.

Sie machte sich mit ihrem Geschäft „Haarwerk Feldkirchen“ selbstständig und tritt damit in die Fußstapfen ihrer ehemaligen Chefin. „Ich hab‘ schon länger überlegt“, sagt sie über den Weg zu dieser Entscheidung – schlussendlich doch der Schritt in einen anderen Lebensabschnitt.

„Alles, von Schneiden, Färben bis Haarverlängerung“, das biete sie in ihrem Salon an, erzählt Wrann. „Was meine Kunden so wollen eben.“ Dem Schaffen in den gänzlich neu gestalteten Räumlichkeiten liegt viel Freude am Beruf zugrunde. „Es ist einfach schön, mit den Menschen zusammen zu sein“, sagt Jennifer Wrann über die vielen guten Aspekte ihres Berufes.

Derzeit „schupft“ die Mutter eines achtjährigen Sohnes das Geschäft alleine. „Aber es gibt noch eine Mitarbeiterin, die gerade in Karenz ist.“ Zu finden ist der Salon in der Dr. Arthur-Lemisch-Straße.

Wrann, die seit 20 Jahren in einer Partnerschaft lebt, muss nun erst einmal vieles „nachklingen“ lassen. Die Zeit bis zur Geschäftseröffnung war herausfordernd für die Feldkirchnerin. Willkommen im Geschäft sind Damen wie Herren.