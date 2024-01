Nur noch neun Werktage läuft das Vergabeverfahren für den Betrieb des Sonnenresorts am Maltschacher See. Danach sollte ein Pächter gefunden sein. Zuversichtlich ist der Feldkirchner Bürgermeister Martin Treffner. „Ich weiß viel, aber ich kann nicht viel sagen“, erklärt er auf Anfrage. Ein neuer Betreiber solle im Februar präsentiert werden. „Es soll sich also keiner Sorgen machen, der sich nicht auskennt“, fährt der Bürgermeister fort und ist zuversichtlich, was den Weiterbetrieb in der kommenden Saison betrifft: „Es wird auf alle Fälle heuer weitergehen. Über den Winter war sowieso immer zu.“ Der für die Feldkirchner Tourismusagenden zuständige Stadtrat Christoph Gräfling, der sich mehr Einbeziehung von Vertretern der Stadtgemeinde Feldkirchen wünscht, sagt, man habe über das Tourismusbüro bei der KBV Nachfrage gehalten. Nach dem Ende der Vergabeverfahren Ende Jänner werde der neue Betreiber vorgestellt, sei gesagt worden. Und man werde informiert, wie es weiter gehe. Seitens der KBV (Kärntner Beteiligungsverwaltung) kommt die Antwort auf eine schriftliche Anfrage der Kleinen Zeitung: „Das Vergabeverfahren läuft noch und es gibt aktuell keine Neuerungen zu kommunizieren.“ Die Frage, ob es Interessenten gebe, und ob man eine Chance sehe, im Sommer wieder zu öffnen, bleibt unbeantwortet.