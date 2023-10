Anfang Oktober wurde bekannt, dass das Sonnenresort am Maltschacher See nicht weiterbetrieben wird. Der deutsche Betreiber zog einen Schlussstrich unter das Kapitel. Grund genug für Feldkirchens Vizebürgermeister Herwig Röttl (SPÖ), eine Sonderstadtratssitzung zu beantragen. Am Freitag um 11 Uhr findet diese statt. „Ich möchte wissen, wie die Zukunftsperspektive am Maltschacher See aussieht“, betont Röttl.