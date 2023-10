Mit rund 55.000 Nächtigungen pro Saison brachte das "Sonnenresort Maltschacher See" Frequenz in die Region. Doch jetzt wird es überraschend nicht mehr weiter betrieben, da sich Betreiber und Eigentümerin (Kärntner Beteiligungsverwaltung) uneins sind. Ein neue Slowtrail, der schon errichtet wird, soll das touristische Angebot aufwerten und auch Einheimische noch mehr an den See locken. Rund 250.000 Euro wurden investiert, die Hälfte zahlte das Land Kärnten, der Rest kam aus Einnahmen der Tourismusabgabe von der Stadt Feldkirchen sowie von der Tourismusregion Millstätter See – Bad Kleinkirchheim – Nockberge. Es herrscht Aufbruchsstimmung am Maltschacher See. In den ansässigen Betrieben gab es gerade einen Generationenwechsel. Die aktuellen Vorkommnisse beim Sonnenresort trüben die Stimmung nun.