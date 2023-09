Regensommer 2023, ich war dabei: "Es war heuer nicht so gut wie in den vergangenen Jahren", zieht Wilma Verhoef, Pächterin des Strandbades Steindorf, ihre Bilanz. "Teilweise stand unsere Liegewiese unter Wasser." Bis 15. September hat das Bad noch offen und die Besucher, die jetzt kommen, genießen einen sonnig-goldenen Spätsommer oder Frühherbst. Aufzuholen ist jedoch nichts mehr, die Bilanz des Sommers ist, wie sie ist: 40 Prozent weniger Besucher weist die Statistik auf. Hinzu komme noch, so Verhoef, dass beim Strandbad in Bodensdorf kein Eintritt mehr verlangt werde, sondern nur Parkgebühr. Seien ihre Parkflächen zudem ausgelastet, würden die Gäste ausweichen und auf andere Parkplätze – etwa beim Bleistätter Moor – angewiesen sein, jedoch seit geraumer Gebühr zahlen müssen. Das sei Gästen samt dem Strandbadeintritt dann oft zu teuer. Aber Verhoef bleibt positiv: "Dafür ist es bei uns viel ruhiger."