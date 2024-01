Minustemperaturen um die zehn Grad und klirrend kalte Nächte ließen den Flatschacher See und den Moserteich in Glanhofen zufrieren. Das Eis ist dick genug, man kann dort ab jetzt eislaufen. „Sowohl Flatschacher See als auch Moser Teich“ sind offiziell freigegeben“, informierte Bürgermeister Martin Treffner am Montag. Der Zugang ist öffentlich und kostenlos. Die Gastronomie am Flatschacher See habe im Winter fallweise offen, so Treffner. Es gebe jedoch keine fixen Öffnungszeiten. Jause und heiße Getränke gegen die Kälte also eher selbst mitnehmen.