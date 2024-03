Luxuriöses Campen in kleinen Wohneinheiten für zwei bis sechs Personen wird ab Sommer am Ossiacher See möglich sein. Ein niederländisches Unternehmen errichtet in Ossiach nämlich einen Ferienpark mit 74 sogenannten „Mobile Homes“. Das sind kleine Häuser (zwischen 40 und 60 Quadratmeter), welche ab einem Preis von 220.800 Euro erworben werden können.