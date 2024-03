Der Chef kann seine ursprünglich erlernte Profession – das Kochen – wieder richtig ausleben und die Gäste haben einen feinen Blick auf den See. Man gewinnt also auf mehreren Ebenen: Beim Bootsverleih Neumaier baut man gerade kulinarisch aus und steht mit dem Bau des neuen „Seerestaurant Neumaier‘s“ im Finale. Alles steht unter dem Motto „Bootfahren und Essen“. Im Mai, so schätzt Wolfgang Neumaier, Betreiber des gleichnamigen Ossiacher Bootsverleihs, wird man die Saison eröffnen können.