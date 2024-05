In Pörtschach gibt es eines, genauso am Klopeiner und am Millstätter See. Die Rede ist von den Badehäusern, die an den Kärntner Seen zu finden sind und sowohl Touristen als auch Einheimische anziehen. Dass auch am Ossiacher See, genauer gesagt in Steindorf, ein weiteres entstehen soll, war die vergangenen Jahre über immer wieder Thema.