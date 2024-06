Wer kennt das nicht? Die Urlaubserlebnisse oder die Impressionen eines Tagesausflugs werden gerne via Instagram geteilt. Die Sehenswürdigkeit, der Ort via Hashtags markiert. Die Sprach-Plattform Preply hat über 300 Orte und Sehenswürdigkeiten in Österreich und der Schweiz analysiert. Ziel war es herauszufinden, welche von diesen im sozialen Netzwerk Instagram am beliebtesten sind.

Die Nase vorne - in der Schweiz wie in Österreich - hat der Bodensee mit mehr als zwei Millionen Hashtags. Doch schon auf Rang drei (hinter Linz) findet sich Kärnten mit dem Wörthersee. Der See führt damit gleichsam das Kärntner Ranking an. Auf Platz zwei folgt das Nassfeld, auf dem dritten Rang der Ossiacher See.

Bei den steirischen Nachbarn liegen die Wintersport-Hochburgen Schladming und die Planai auf den Plätzen 1 und 2. Freunde von Kunst und Kultur kommen in Wien voll auf ihre Kosten. In der Bundeshauptstadt wird am Öftesten die Hofburg via Instagram in Szene gesetzt. Das Wahrzeichen der Stadt, der Stephansdom, folgt auf Rang zwei, die Albertina auf Rang drei.