„Ich habe erst vor Kurzem zu meinem Mann gesagt, dass das der erste Sommer ist, den wir so richtig genießen können“, sagt Marlene Alber. Jahrelang hat sie mit Gerhard Schnöller eine alte Mühle an der Grenze der Ortsteile St. Ilgen und Thörl in Eigeninitiative zu einem Wohnhaus für sich und die vier Kinder umgebaut. Wenn sie das schön renovierte Haus nun verlassen, stehen sie knöcheltief im Gatsch. Nach dem Unwetter Mitte Juli wurde die Gemeinde von den jüngsten Regenfällen und Stürmen erneut hart getroffen.