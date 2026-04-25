„Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern“, dieses Zitat des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela diente Adonis Gonzales als Inspiration, den Verein „DayBuddy“ ins Leben zu rufen. Ziel des Vereins ist es, Kinder und Jugendliche durch Sport aber auch Bildung zu fördern, sie für Bewegung zu begeistern, ihr Selbstvertrauen und ihre soziale Kompetenz zu stärken. „Sport hat mich gerettet. Ich komme selbst aus sozial schwachen Verhältnissen und hatte als schwarzes Einwandererkind mit einer Sprachbarriere und Mobbing zu kämpfen.

Aber zum Glück habe ich die richtigen Personen bzw. Vorbilder in meinem Umfeld gehabt. Das hat mir einen sportlichen und beruflichen Weg geebnet. Wäre das nicht so gewesen, hätte es auch durchaus in eine andere Richtung gehen können“, zeigt sich der Ferlach-Handballer demütig. Aus eigener Erfahrung weiß der in der Dominikanischen Republik Geborene und im Alter von sechs Jahren nach Wien Immigrierte, wie wichtig ein „Buddy“ für Kinder sein kann. „Ein Buddy kann ein Trainer, Mentor, Vorbild, Motivator und auch eine Vertrauensperson sein. Und genau das wollen wir unseren Kids auch bieten.“

18 Trainer aus verschiedensten Sportarten, Pädagogen und Mentaltrainer umfasst der Verein, der neben zahlreichen Camps (Teilnehmer zwischen fünf und 15 Jahren alt) in ganz Kärnten auch Turn- und Bewegungseinheiten in den heimischen Schulen anbietet und übers Jahr gesehen zwischen 2000 und 3000 Kinder und Jugendliche betreut. „Ganz bewusst haben wir in unserem Verein Fachleute aus vielen verschiedenen Sportarten. Fast jede Bewegungseinheit hat daher auch einen anderen Ansatz, die Kinder haben die Möglichkeit, immer wieder was Neues kennenzulernen und herauszufinden, was ihnen gefällt und worin ihre Stärken liegen. Davon profitieren auch die heimischen Sportvereine auf Dauer“, erklärt Gonzales und fügt hinzu: „Sport soll die Brücke zwischen Kind, Bildung und Gesellschaft sein.“

Schade findet der Wahlkärntner, dass „der Sport in Österreich nicht jenen Stellenwert wie in anderen Ländern hat“, und es auch schwierig sei, finanzielle Unterstützung zu erhalten. „Es ist immer wieder ein Kampf. Aber mein Team und ich wollen langfristig etwas bewegen, sind mit viel Herz bei der Sache. DayBuddy ist kein Projekt, sondern eine Bewegung.“ Wichtig sei es, den Kindern nicht nur zu sagen, was es alles nicht kann, sondern seine Stärken zu erkennen und auch zu fördern.