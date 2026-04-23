Zum Auftakt der Budgetverhandlungen zwischen den Ministerien und dem Finanzministerium hat die Sport Austria ein klares politisches Bekenntnis zum Sport eingefordert. Bei einem Medientermin in Wien betonte die Bundessportorganisation, dass es dabei nicht nur um finanzielle Fragen gehe, sondern um die grundsätzliche Rolle von Spitzen-, Breiten- und Gesundheitssport sowie deren Bedeutung für Gesellschaft und Zusammenhalt.

Im Vorfeld der Gespräche habe man intensive Abstimmungen mit politischen Entscheidungsträgern geführt, um die wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz der Sportförderung hervorzuheben. Laut Hans Niessl, Präsident von Sport Austria, sei es entscheidend, den Mehrwert von Sport und Bewegung in den laufenden Verhandlungen entsprechend zu berücksichtigen.

Nach Angaben der Organisation generiert die Sportbranche jährlich rund acht Milliarden Euro an Steuern und Abgaben, sichert hunderttausende Arbeitsplätze und trägt erheblich zur Wertschöpfung bei. Gleichzeitig leisten hunderttausende Ehrenamtliche in Vereinen einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben und zur Gesundheit der Bevölkerung.

Dementsprechend kritisch sieht Sport Austria die aktuellen Kürzungen im Sportbudget: Das bestehende Sparpaket bedeute bereits eine Reduktion der Fördermittel um rund 30 Millionen Euro pro Jahr. Weitere Einschnitte könnten laut Organisation gravierende Folgen haben, darunter weniger Trainingsmöglichkeiten, reduzierte Nachwuchsförderung, Einschränkungen im Wettkampfbetrieb sowie strukturelle Probleme in Vereinen.

Insgesamt warnt Sport Austria, dass zusätzliche Kürzungen sowohl die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Spitzensports als auch die Entwicklung des Breitensports beeinträchtigen und langfristig auch negative wirtschaftliche Effekte nach sich ziehen könnten. Niessl: „Das würde dem organisierten Sport in Österreich den Boden unter den Füßen wegziehen.“