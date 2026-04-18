Es gibt Vereinsnamen, die schon allein durchs Aussprechen derselben Glanz und Legendenstatus mit sich bringen. Einer, der eindeutig in diese Kategorie passt? Der FC Barcelona. In Kärnten wird im Sommer nun erstmals ein offizielles Camp des katalanischen Spitzenklubs veranstaltet.

Barca-Insider aus Kärnten

Der gebürtige Griffner Arno Trabesinger wird es vom 13. bis zum 17. Juli in Villach/Landskron veranstalten. Er arbeitete selbst 14 Jahre lang beim FC Barcelona im Bereich Sponsoring und Consulting. 2015 fragte ihn der damalige Vereinspräsident Josep Maria Bartomeu, ob er nicht das Barca-Camp in New York leiten möchte, um dort Sponsoren zu lukrieren. 2018 kehrte er aus privaten Gründen „schweren Herzens“ zurück nach Österreich, gründete in Perchtoldsdorf eine eigene Consulting-Agentur – und mit der hat er sich auch die exklusiven Rechte für sämtliche Camps der FC Barcelona-Schule in Österreich gesichert.

Schon im Jahr 2020 wollte er das Camp, das in Wien großen Erfolg hatte, auch in Kärnten veranstalten. Die Corona-Pandemie machte dem Ganzen dann vorerst einen Strich durch die Rechnung, nun soll es aber klappen.

Arno Trabesinger in früheren Zeiten mit FC Barcelona-Legende Ronaldinho © KK

„Die Camps des FC Barcelona sind unheimlich professionell aufgezogen, Trainer der Barcelona-Akademie kommen mit ihrer bekannten Spielphilosophie und werden die Trainingseinheiten leiten“, erklärt Trabesinger. Der Unterschied zu Camps anderer Vereine sei, dass diese mit dem Ausgangsverein oft kaum etwas zu tun hätten. „Ich kenne Barcelona aber intern. Für mich sind sie im Nachwuchs die besten, das wird ins Camp eingebracht.“

Auch Martin Hinteregger an Bord

Neben jenem in Wien ist das Barca-Camp in Villach das einzige in Österreich. „Ich freue mich, das Camp endlich in mein Heimatbundesland zu bringen“, erklärt Trabesinger. Ein weiteres Kärntner Schmankerl wartet im Bereich der Trainer, denn: „Coaches aus der Nachwuchsakademie des Clubs – der legendären „La Masia“ – werden das Camp sportlich leiten. Unterstützt werden sie von lokalen Trainern, die nach Vorgabe der Spanier die Übungen mit den Kindern leiten werden. Einer von ihnen ist Martin Hinteregger“, erklärt Trabesinger. Die restlichen lokalen Trainer stellt der wohl beste Kärntner Fußballer aller Zeiten aus seiner Fußballschule „Coach 13“.

© Privat

Das Veranstalten in seinem Heimatbundesland dürfte laut Angaben von Trabesinger selbst erfolgreich laufen: „Wir sind am besten Weg, ausgebucht zu sein. In Villach haben wir aufgrund der technischen Vorgaben seitens des FC Barcelona maximal Platz für 216 Kinder, wer sich also noch einen Startplatz sichern möchte, der sollte sich beeilen.“