Oft geht es um zwei Joghurt, um Eier, Gebäck oder Würstel. Meist sind es nur Kleinstbeträge. Doch wenn in einem Selbstbedienungsladen mehrmals pro Woche Produkte falsch gescannt, gar nicht bezahlt und einfach mitgenommen werden, wird aus ein paar Euro ein grundsätzliches Problem.

Laura Velikogne und Hans Putz, die den Tschudlhof und die Ackerbox betreiben, haben deshalb auf der Social-Media-Plattform Facebook einen ungewöhnlich offenen Appell veröffentlicht. Ihre Ackerbox, sie steht seit 2022 am Hof, basiert auf Vertrauen. Genau dieses Vertrauen werde derzeit ausgenützt. „Die Auspreisung und der Bezahlvorgang sind wirklich für jeden leicht verständlich konzipiert“, so Velikogne.

In dem Posting schreiben die Betreiber, dass es zuletzt vermehrt zu Diebstählen gekommen sei. Man führe die Box nebenberuflich mit viel Herzblut, damit sich Spaziergänger und Kunden auch am Wochenende unkompliziert mit frischem Gebäck, Snacks und regionalen Produkten versorgen können. Auf Dauer werde das aber nicht funktionieren, wenn sich nichts ändere.

Der Selbstbedienungsladen ist nachts bereits geschlossen

Reagiert hat der Betrieb bereits. Nachts ist die Box von 22 bis 5 Uhr geschlossen. Untertags setzt man weiter auf Ehrlichkeit. Eine Zutrittskontrolle mit Bankomatkarte sei für Velikogne keine Lösung. „Das geht hier am Land nicht. Dann steht die Großmutter, die Eier kaufen will, vielleicht draußen und kommt nicht hinein.“ Kameras gebe es zwar, doch die Betreiber wollen nicht ständig Aufnahmen prüfen und wegen Kleinstbeträgen Anzeigen erstatten: „Wir haben nicht die Zeit, wegen des Preises von zwei Joghurt bei der Polizei zu sitzen.“

Der Tschudlhof steht seit 1666 für Landwirtschaft in Villach. Hans Putz setzt auf regionale Lebensmittel, Nachhaltigkeit und Qualität. Die Ackerbox ist Teil dieses Gedankens und soll den unkomplizierten Einkauf direkt am Spazierweg möglich machen. Genau deshalb hoffen die Betreiber nun auf Unterstützung der Kunden.

Hans Putz betreibt den Tschudlhof, auf dem sich die Ackerbox befindet © KK/Tschudlhof

In Ackerboxen wird immer wieder gestohlen

Dass Selbstbedienungsläden zum Ziel werden, zeigte sich bereits im vergangenen November in Landskron. Damals wurde ein 16-jähriger Villacher in der Nacht nahe einer Ackerbox kontrolliert. In seinem Rucksack fanden Polizisten Lebensmittel ohne Kaufnachweis. Der Jugendliche gab laut Polizei 17 weitere Diebstähle zu, der Schaden lag bei mehreren hundert Euro. Er wurde angezeigt.