Am Samstag, 2. Mai, startet in Villach eine neue Veranstaltungsreihe, die ein Thema ins Zentrum rückt, das aktueller kaum sein könnte: die Bedeutung regionaler Landwirtschaft für eine nachhaltige und gerechte Lebensmittelversorgung. Unter dem Titel „Landwirt:innen ins Rampenlicht“ lädt die Initiative Verantwortung Erde zur Auftaktveranstaltung auf einen Biohof in Pogöriach ein.

Zwischen 10 und 12 Uhr erhalten Besucherinnen und Besucher nicht nur Einblicke in die tägliche Arbeit eines biologisch wirtschaftenden Betriebs, sondern auch in die grundlegenden Fragen unserer Ernährungssysteme. Ziel der Reihe ist es, Bäuerinnen und Bauern als zentrale Akteure für Ernährungssouveränität und ökologische Nachhaltigkeit sichtbar zu machen.

Landwirtschaft als Schlüssel zur Versorgungssicherheit

Spätestens seit der COVID-19-Pandemie, gestörten Lieferketten und zunehmenden Klimaveränderungen wird deutlich: Regionale Landwirtschaft ist weit mehr als ein traditioneller Wirtschaftszweig – sie ist eine strategische Grundlage für stabile Versorgung und gesellschaftliche Resilienz.

Der Biohof in Pogöriach steht exemplarisch für diese Entwicklung. Hier werden unter anderem Roggen und Dinkel angebaut, Mehl produziert, Obst kultiviert sowie Geflügel-, Rind- und Schweinefleisch erzeugt. Der direkte Verkauf an Kunden stärkt nicht nur die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Hofes, sondern reduziert Transportwege und fördert eine engere Beziehung zwischen Produzent und Konsumenten.

Auftaktveranstaltung ist erst der Beginn

Das Programm der Auftaktveranstaltung soll Information und Dialog verbinden. Nach einer Hofführung gibt es Einblicke in Produktionsweisen und die Hofgeschichte. Im Anschluss wird dazu eingeladen, den Austausch im „Freiraum Erde“ in der Willroiderstraße fortzusetzen. Für die Teilnahme wird um Anmeldung bis zum 30. April per Mail (kontakt@verantwortung-erde.org) oder telefonisch (0677 645 010 87) gebeten.

Künftig ist eine monatliche Fortsetzung der Reihe geplant. Bereits in Vorbereitung ist eine weitere Veranstaltung im Regenbogenland, einer Initiative der Evangelischen Pfarrgemeinde Villach St. Ruprecht.