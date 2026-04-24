Immobilien am Wörthersee folgen seit jeher ihren eigenen Regeln. Wer hier kauft, investiert nicht nur in Quadratmeter, sondern in Lage und vor allem in einen Zugang zum Wasser. Vor diesem Hintergrund wirkt das Angebot aus Velden überraschend günstig und wirft Fragen auf. Ein Haus mit Seezugang für weniger als zwei Millionen Euro, in einer Region, in der Seegrundstücke kaum noch verfügbar sind und wenn, dann zu Preisen weit jenseits der Zwei-Millionen-Marke gehandelt werden.

Was hier eigentlich verkauft wird

Über einen Villacher Makler wird auf dem digitalen Marktplatz „willhaben“ ein Haus für 1,95 Millionen Euro mit rund 120 Quadratmetern Wohnfläche, Baujahr 1968 und zuletzt als Ferienhaus genutzt, angeboten. Rein rechnerisch ergibt das einen Quadratmeterpreis, der deutlich über dem liegt, was man für ein Haus dieses Alters erwarten würde, nämlich 16.250 Euro.

Entscheidend für die Preisgestaltung ist jedoch ein anderer Punkt: der Zugang zum See über ein grundbücherlich gesichertes Baderecht. Dieses ermöglicht es nach Querung einer Straße einen Seegrund zu erreichen und dort zu baden. Der Preis orientiert sich also primär an Lage und Seezugang, das Gebäude selbst tritt dabei in den Hintergrund.

Velden selbst zählt zu den gefragtesten Orten am Wörthersee. Die Kombination aus touristischer Infrastruktur, Gastronomie, Freizeitangeboten und hoher Nachfrage am Immobilienmarkt sorgt seit Jahren für stabile bis steigende Preise. Das Angebot steht damit exemplarisch für die Preisbildung am See: Maßgeblich ist die Lage, nicht das Baujahr.