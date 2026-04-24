Was Gärtnerinnen und Gärtner im April tun müssen

Auch wenn die wirkliche Wärme (vor allem in der Nacht) noch fehlt, setzt das für den April typische, kräftige Wachstum bei den Pflanzen ein. Das sind die wichtigsten Arbeiten, die derzeit im Garten zu erledigen sind:

Die ersten Frühlingszwiebelblumen verblühen. Jetzt heißt es, die Samenstände abschneiden, damit die ganze Kraft, die von den Blättern geliefert wird, in die Zwiebel geht. Die Blätter erst abschneiden, wenn sie komplett eingezogen sind.

Einjährige Sommerblumen wie Tagetes, Schmuckkörbchen, Zinnien, Kapuzinerkresse, Ringelblumen oder Sonnenblumen werden jetzt im Freiland gesät.

Auf Schnecken aufpassen und jetzt vorsorglich biologisches Schneckenkorn (Ferramol compact oder Bio-Schneckenkorn von Compo) in gefährdeten Bereichen streuen. Durch die Trockenheit gibt es derzeit kaum Schnecken, das kann aber sprunghaft kommen.

Das ist auf dem Balkon und der Terrasse zu tun

Kübelpflanzen wie Hanfpalme, Lorbeer, Olive oder Oleander stehen schon im Freien, bei den Citruspflanzen kann man es nun langsam auch wagen. Allerdings muss man sie bei stärkerem Frost wieder einräumen oder mit dickem Vlies schützen.

Kräuter können alle gepflanzt werden – nur der Basilikum darf noch nicht raus. Genauso wie Tomaten, Gurken, Kürbisse oder Zucchini.

Darüber freuen sich jetzt die Zimmerpflanzen