Es ist bereits zu einer Tradition geworden. Zum 42. Mal findet ab dem 26. April der internationale Panaceo Junior-Tennis-Cup statt, bei dem 120 Nachwuchstalente zwischen 13 und 18 Jahren aus aller Welt auf der Anlage des Villacher Arbeitersportvereins (VAS) aufschlagen werden. Von den mehr als 600 Anmeldungen aus über 50 Nationen können letztendlich jeweils 60 Mädchen und Burschen in dem 32er-Hauptfeld sowie in der Qualifikation teilnehmen. VAS-Obmann Philipp Coloini freut sich schon auf eine Premiere: „Erstmals werden wir die Matches auf dem Center Court via Livestream auf Youtube übertragen.“ Coloini ist hauptverantwortlich für die Organisation und stellt das Event mit einem Team aus 30 Freiwilligen auf die Beine.

Insgesamt sechs Kärntner

Der in der Jugendweltrangliste bestplatzierte heimische Teilnehmer ist der Niederösterreicher Florian Zimmer (ITF-Rang 115), der im Hauptbewerb an Nummer vier gesetzt ist. Von den insgesamt 28 Österreichern kommen sechs aus dem südlichsten Bundesland. Der 16-jährige Simon Holzfeind vom KLC Klagenfurt (ITF-Rang 1983) wurde mit einer Wildcard ausgestattet und erspart sich so die Qualifikation genauso wie Paul Schindler und Matteo Bon. Bei den Mädchen wollen sich Tea Nedic und Sophia Wassermann in der Qualifikation einen Platz im Hauptfeld erkämpfen. Dauergast in Villach ist die Lavanttalerin Stella Horacek (ITF 1783), die bereits zum vierten Mal in Folge dabei ist und eine Wildcard erhalten hat. Ebenfalls erweitert zu den Heimischen zu zählen ist Karina Kovalchuk (ITF 289). Die Ukrainerin lebt schon seit einigen Jahren in Villach und hat beim Turnier in ihrer Wahlheimat „viel vor“.

Simon Holzfeind in Aktion © KK

„Es ist nicht immer ganz leicht die Wildcards zu vergeben, aber wir haben sehr sorgfältig ausgesucht“, so Turnierdirektor Gernot Dreier, der auch eine Anekdote parat hatte: „Letztes Jahr kam der Schweizer Thomas Flynn hierher, hatte aber seine ganze Ausrüstung zu Hause vergessen. Der VAS hat ihn dann ausgestattet. Heuer ist mit seinen 15 Jahren bereits die Nummer eins des Turniers und hat sogar schon ein ATP-Ranking.“

In der Vergangenheit haben schon wahre Tennisgrößen in ihrer Jugend in Villach aufgeschlagen. Unter ihnen Österreichs French-Open-Sieger Thomas Muster, der erfolgreichste Deutsche Boris Becker oder auch US-Open-Champion Marin Cilic. „Unser Turnier hat international einen herausragenden Ruf. Dank der Kontinuität und der Einsatzbereitschaft aller Verantwortlichen können wir nun schon auf über vier Jahrzehnte Geschichte zurückblicken“, freut sich VAS-Präsident Reinhart Rohr.