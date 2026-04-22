Erfreuliche Nachrichten von Ons Jabeur! So verkündete die Tunesierin auf Instagram, Mutter eines Sohnes geworden zu sein und schrieb: „Ein kleines Wunder, ein Leben voller Liebe.“ Der neue Erdenmensch, der am Montag das Licht der Welt erblickte, trägt den Namen Elyan und ist der ganze Stolz der 31-Jährigen sowie von Ehemann Karim Kamoun, einem ehemaligen Profi-Fechter.

Jabeur, die 2022 auf Platz zwei der Weltrangliste stand, hatte im Juli 2025 eine aufgrund körperlicher und mentaler Probleme eine sportliche Auszeit genommen: „In den letzten zwei Jahren bin ich an meine Grenzen gestoßen, habe mit Verletzungen gekämpft und mich vielen anderen Herausforderungen gestellt. Aber tief im Inneren habe ich mich auf dem Platz schon länger nicht mehr richtig wohl gefühlt“, begründete die fünffache Turniersiegerin damals ihren Schritt.

Prominente Gratulanten

In den Kommentaren versammelte sich umgehend die große Tennis-Prominenz und gratulierte dem Paar zur Geburt. Darunter Coco Gauff, Emma Raducanu, Paula Badosa, Elina Svitolina, Karolina Muchova und Sloane Stephens.

Wann und ob überhaupt Jabeur in den Tennis-Zirkus zurückkehrt, ist offen.