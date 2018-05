Kleine Zeitung +

Grafik des Tages Die royale Traumhochzeit

Heute geben sich Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle in der St.-Georgs-Kapelle (St. George’s Chapel) das Jawort. Wir geben einen Einblick in das britische Königshaus und in das Schloss Windsor mit den Räumlichkeiten für die perfekte Trauung.