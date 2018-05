Facebook

Vorfreude in Windsor: In einem Einkaufszentrum in der Kleinstadt bastelte man das Brautpaar aus Lego. © AP/Frank Augstein

So eine royale Hochzeit ist trotz Glanz und Glorie ein streng getaktetes Ereignis. Tausende Rädchen müssen ineinandergreifen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. So wird der Samstag in Windsor geplanterweise ablaufen:

10.00 Uhr

Der Trubel beginnt. Der Park von Schloss Windsor wird für 2640 Gäste aus der Bevölkerung geöffnet. Das Wetter soll sich untypisch britisch freundlich zeigen.

10.30 Uhr

Die handverlesenen 600 Gäste der Trauung tauchen ab 10.30 Uhr auf. Sie betreten die Schlosskriche durch das Südtor. Gleichzeitig kann die Weltöffentlichkeit nun an der Feier teilnehmen - via Bildschirm. Auch ORF 2 beginnt nun seine Übertragung.

12.20 Uhr

Die Mitglieder der Königsfamilie kommen natürlich als letzte Gäste. Sie kommen an der Westtreppe an. Prinz Harry wird dort auch 200 Vertreter von wohltätigen Organisationen begrüßen. Ehre, wem Ehre gebührt: Queen Elizabeth II. macht die Feiergemeinde komplett.

12.59 Uhr

Meghan erscheint. Weil ihr Vater erkrankt ist, wird Prince Charles sie zum Traualtar führen. Ob Meghan die letzen Meter zu Bräutigam und Altar alleine zurücklegt - quasi als feministisches Statement - ist noch immer Gegenstand von Spekulationen.

13 Uhr

Der Gottesdienst in der Schlosskirche St. Georg beginnt. Geleitet wird dieser von David Conner, Dekan von Windsor. Die Trauung vollzieht das geistliche Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche und Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, der Meghan Markle in diesem Frühjahr bereits getauft und konfirmiert hat. Die Predigt hält schließlich das Oberhaupt der anglikanischen Kirche in den USA, Michael Bruce Curry.

14 Uhr

Der Gottesdienst ist vorüber. Die Frischvermählten verlassen die Kirche über die Westtreppe und steigen in eine Kutsche, einen offenen Ascot-Landauer. Die versammelten Gäste verlassen die Kirche, um zuzusehen. Die Familien verabschieden die Brautleute. 25 Minuten lang dauert die Fahrt des Paars durch die Kleinstadt Windsor. Die Kutsche wird gezogen von den Schimmeln Milford Haven, Storm, Plymouth und Tyrone. Schließlich kehrt man ins Schloss zurück.

Die Kutschenfahrt zählt zu den romantischen Höhepunkten der Windsor-Hochzeiten. Hier zum Vergleich die Fahrt von Kate und William vor der prächtigen Kulisse von Westminster Abbey im Jahre 2011

14.30 Uhr

Königin Elizabeth II. bittet zum Mittagsempfang für die 600 Trauungsgäste in die St. Georgs-Halle.



15 Uhr

Die Übertragung in ORF 2 endet. Wer jetzt RTL einschaltet, kann sich noch einmal die Höhepunkte ansehen.



20 Uhr

Die Royals feiern munter weiter. Harrys Vater, Prince Charles, richtet ein privates Fest für Verwandte und Freunde aus. Zu diesem Abendempfang in Frogmore House werden 200 Gäste erwartet. Frogmore House, ein Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, liegt eine halbe Meile von Windsor entfernt.