Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Harry & Meghan: Für den ORF kommentieren ORF-Adelsexpertin Lisbeth Bischoff und Jürgen Pettinger © ORF (Thomas Ramstorfer)

Sehen Sie es einfach so: Das Brautpaar muss sicher früher aufstehen. Somit scheint 10.30 Uhr Übertragungsstart auf ORF 2 schon wieder gnädig. Gut unterhalten wird man die nächsten viereinhalb Stunden von ORF-Adelsexpertin Lisbeth Bischoff und Jürgen Pettinger auf jeden Fall. Wer die vollen Übertragungszeit aus emotionalen Gründen nicht durchhält: Um Um 13.00 Uhr werden einander Prinz Harry und Meghan das Ja-Wort geben. Eine Stunde später geht es mit der Kutsche durch die Stadt. Zu sehen gibt es die Übertragung auch im Livestream. Ab 22.30 Uhr folgt eine Zusammenfassung der Highlights.



Auch das ZDF überträgt ab 11 Uhr live bis 14.55 Uhr. Eine Zusammenfassung gibt es um 19.25 Uhr bei „Leute heute spezial“. Wie der ORF, bietet auch das ZDF seine Inhalte in der TV-Thek zum Nachschauen an. Wer es schriller mag, schaltet RTL ein, dort ist sogar eine Live-Schaltung zu Meghans Halbschwester geplant.

Royale Streamingtipps Amazon Prime



Zugegeben, es ist ein mehr als dankbares Thema: Mädchen von nebenan trifft Prinzen, der so tut, als wäre er keiner und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Klingt verdächtig nach Hollywood und welch ein Zufall, es gibt hier die eine oder andere Umsetzung. Ein Klassiker: „Der Prinz und Ich“ mit Julia Stiles.

Ein dänischer Prinz schreibt sich an einer US-Uni ein und verliebt sich in eine Studentin. Die französische Comedian versucht sich in „Harry Me - The Royal Bitch of Buckingham“ den britischen Prinzen zu schnappen. Die Szenen wurden zum Teil mit versteckter Kamera gedreht - amüsant und überdreht.

Naomi Watts verkörpert Film „Diana“die gleichnamige Prinzessin. Dazu passend auch die Doku: „Princess Diana: The Woman Inside“. Noch eine spannende Frau verbirgt sich hinter der Doku: „The Queen Mother“.

Royale Streamingtipps Netflix



Ausgezeichnet und mehrfach ausgezeichnet (zwei Golden Globes) ist die Serie „The Crown“. Sie zeigt das private Leben der jungen Queen Elizabeth II. Eine dritte Staffel ist in Planung.

Für den Film „The Queen“ holte sich Hauptdarstellerin Helen Mirren sogar einen Oscar ab.

Wer es historisch mag, ist mit der Serie „The Virgin Queen“ über Elizabeth I. gut bedient. Der Film „A Royal Night Out“ zeigt die beiden Prinzessinnen Elizabeth und Margaret, die inkognito eine Nacht lang in London das Ende des zweiten Weltkriegs feiern.

Die Doku „Diana: In her own Words“ lässt Prinzessin Diana in Archivaufnahmen selbst zu Wort kommen. „King Arthur“ ist zwar nur eine Legende, aber mit Clive Owen und Keira Knightley ein prominent besetzter Hollywood-Schinken. Die Serie „The Last Kingdom“ zeigt die Briten beim Kampf gegen die Wikinger.

Adeliges abseits der Briten



Das hätte Ludwig XIV. gefallen: Eine der teuersten europäischen Serien zeigt Leben und Intrigen am Hof des Sonnenkönigs. „Versailles“ (Netflix, Sky) ist ein opulentes Spektakel zwischen Sex, Krieg und hin und wieder einem Giftmord.

In „The Musketeers“ kämpfen einer für alle und alle für einen. (Netflix). Die Serie „Die Medici, die Herrscher von Florenz“ (Netflix) ist hochkarätig besetzt. Und wenn wir bei royalen Intrigen sind, kommen wir an „Game of Thrones“ (Sky) nicht vorbei. Mehrere Adelshäuser kämpfen um den Eisernen Thron. Mit den bislang sieben Staffeln sind sie bis zum nächsten Wochenende beschäftigt.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.