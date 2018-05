Prinz Harry zeigte sich am Vorabend der Hochzeit

Prinz Harry hat am Vorabend seiner Hochzeit mit Meghan Markle die bereits in Windsor versammelten Fans glücklich gemacht: Zusammen mit seinem älteren Bruder, Prinz William, spazierte er am Freitag vor Schloss Windsor an Fähnchen schwenkenden Zuschauern entlang. Leger gekleidet in Jackets mit offenen Hemdkragen schüttelten die beiden Brüder Hände und plauderten mit einigen Zaungästen.