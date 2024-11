Am 14. Dezember 2025 heißt es: Bahn frei für die neue Hochleistungsstrecke zwischen Graz und Klagenfurt. Nach 26 Jahren Bauzeit wurde am Donnerstagvormittag die bauliche Fertigstellung der 130 Kilometer langen Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt gefeiert. Bis zum ersten regulären Zug im Dezember 2025 stehen laut ÖBB noch Testfahrten und Einschulungen für das Personal an. „Konkurrenzlos gut, konkurrenzlos schnell“ werde die neue Verbindung, sagte Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne). Künftig soll eine Fahrt zwischen Graz und Klagenfurt 45 Minuten dauern.