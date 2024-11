An den 14. Dezember 2025 wird man sich in der Südweststeiermark mit Sicherheit noch lange erinnern. Geschuldet ist das einem Ereignis, das die Region so nachhaltig prägen dürfte, wie kein anderes zuvor. Gemeint ist die offizielle Inbetriebnahme des Koralmtunnels und damit auch der gesamten Koralmbahn. In genau 386 Tagen nimmt die rund 130 Kilometer lange und knapp sechs Milliarden Euro teure Hochleistungsstrecke zwischen Graz und Klagenfurt nach 27 Jahren Bauzeit buchstäblich Fahrt auf.