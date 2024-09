Eisenbahnfans können sich die Jahre 2025, 2030 und 2032 schon einmal dick im Kalender anstreichen. Das sind jene Jahre, in denen Österreich, Italien und ganz Mitteleuropa in ein neues Bahnzeitalter aufbrechen. Denn erst geht der Koralmtunnel zwischen Kärnten und der Steiermark in Betrieb, dann der Semmeringbasistunnel und schließlich der Brennerbasistunnel (BBT), der mit dann 64 Kilometern die Schweizer Gotthardröhre als längste unterirdische Schienenverbindung ablösen wird. Drei echte Zäsuren also innerhalb der nächsten sieben bis acht Jahre – und wenn man weiß, wie langwierig Schienenprojekte sind, unter Tage noch dazu, darf man von einem Stakkato sprechen.