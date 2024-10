Zum ersten Area Süd-Wirtschaftsforum Unterkärnten lud am 24. Oktober in der artBox in Frantschach-St. Gertraud die Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Wolfsberg gemeinsam mit den Kärntner Raiffeisenbanken und der Kleinen Zeitung. Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war der Expertendialog der Kleinen Zeitung mit regionalen Unternehmern, die von Uwe Sommersguter, dem stellvertretenden Chefredakteur und Leiter des Wirtschaftsressorts, moderiert wurde. Über die Chancen durch die Koralmbahn Rede und Antwort standen am Podium Christina Kulterer (J.M. Offner Immobilien GmbH), Maßschuhmacher Sascha Flößholzer, Christian Schrammel (NCA Container- und Anlagenbau & CTP Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH) sowie Geschäftsführerin Beate Bacher (Steinbeis PolyVert GmbH).