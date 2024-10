Im Lavanttal drehen sich bereits einige Windräder auf den Almen, weitere sind in Planung. Um die unberührte Natur auf der Saualpe vor einer Verbauung durch Windräder, Freiflächen-Photovoltaikanlagen und Pumpspeicher-Kraftwerke zu schützen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig einen Dringlichkeitsantrag der SPÖ abgesegnet, um rechtliche Maßnahmen im Sinne des Landschafts- und Naturschutzes zu ergreifen.