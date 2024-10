Die Umbauarbeiten im Euco-Center in Wolfsberg laufen seit April auf Hochtouren, im Laufe des Novembers wird das nächste Geschäft eröffnen: die Drogerie „dm“ eine Filiale dort eröffnen. „dm freut sich, zusätzlich zum gut eingeführten Standort im Einkaufszentrum Tenorio, künftig auch im Euco-Center für seine Kundinnen und Kunden da zu sein“, heißt es seitens der Drogerie.

Schließung im November

Doch mit der Neueröffnung im November wird eine „dm“-Filiale geschlossen: Und zwar jene in Burgstall bei St. Andrä. „Aufgrund der Neueröffnung im Euco Wolfsberg und weil sich der Standort St. Andrä wirtschaftlich nicht entsprechend entwickeln konnte, wurde die Entscheidung getroffen, sich von diesem Standort zu trennen“, heißt es weiter.

Beim Euco-Center in Wolfsberg haben in den letzten Wochen und Monaten einige Geschäfte wieder eröffnet © Bettina Friedl

Die dm-Filiale in St. Andrä wurde Mitte 2002 eröffnet, also vor über 22 Jahren. Damals wurde das Fachmarktzentrum in Burgstall eröffnet. „Alle sechs Mitarbeiterinnen aus der Filiale in St. Andrä werden in der neuen Filiale beschäftigt sein“, sagt Hannelore Weihrauch, „dm“-Regionsleiterin Süd-Ost. Erst vor eineinhalb Jahren hat der Diskonter „KiK“ das Fachmarktzentrum in St. Andrä verlassen, der ebenfalls mit der Eröffnung 2002 eingezogen ist. Diese Räumlichkeiten stehen nach wie vor zur Vermietung frei. Nachbarn der Drogerie „dm“ im Fachmarktzentrum sind das Bekleidungsgeschäft „NKD“ und der Imbiss-Laden „El Camino 5“.