Noch bietet das Selbstbedienungsrestaurant im Euco-Center in Wolfsberg mittags günstige Menüs an, doch dem im Jahr 2020 von der Adeg Wolfsberg Genossenschaft komplett umgebauten Restaurant steht schon bald der nächste Umbau bevor. Immerhin hat die Adeg-Genossenschaft das Einkaufszentrum in Wolfsberg an die Rutter Immobilien Gruppe verkauft, die ab April mit den Mietern gut zehn Millionen Euro in die Modernisierung stecken wird. Und den Restaurantbereich wird der Wolfsberger Szenegastronom Manuel Wutscher übernehmen.

„Ziel ist, das Restaurant am 1. November zu eröffnen. Vom Konzept her und der Namensgebung stecken wir in den letzten Planungen“, sagt Wutscher. Laut Stefan Rutter, Geschäftsführer der Rutter Immobilien Gruppe, werde das Restaurant nordseitig viel zusätzliche Fensterfläche bekommen und einen großen Gastgarten, der aufgrund der Ausrichtung bis zu acht Monate im Jahr betrieben werden könne. „Was die Einrichtung des Restaurants betrifft, wird es massive Veränderungen geben“, fährt Rutter fort. Das jetzige Selbstbedienungsrestaurant wird am 9. März zum letzten Mal geöffnet haben.

Am 9. März hat das Selbstbedienungsrestaurant im Euco letztmals geöffnet © Bettina Friedl

Hinsichtlich der Kulinarik lässt sich Wutscher ein wenig in die Karten blicken. „Es soll auf alle Fälle Hausmannskost geben, da es bei uns kaum noch eine bodenständige Küche gibt. Mittags werden wir in leicht abgeänderter Form leistbare Mittagsmenüs auf Selbstbedienungsbasis anbieten, die die Stammkunden des Restaurants gewohnt sind. Und abends können die Gäste à la carte bestellen“, sagt Wutscher, der noch nicht zu viel verraten will: „Ich will einen Ort schaffen, wo die Leute den ganzen Tag hingehen und sich wohlfühlen können – morgens, mittags und abends, egal ob privat oder geschäftlich“, sagt der Gastronom.

Täglich geöffnet

Derzeit stehen Öffnungszeiten von Montag bis Sonntag im Raum, „das ist aber noch nicht fix“, sagt Wutscher, der das Embassy auf alle Fälle weiterhin betreiben wird: „Immerhin ist das Embassy in der Nachtgastro der einzige Anlaufpunkt für die Wolfsberger. Alles andere hingegen steht auf dem Prüfstand, also die Schirmbar auf der Koralpe, das Gackern, die Events und das Catering, das ich anbiete.“ Eine Entscheidung werde in den nächsten Monaten fallen, welche „Umstrukturierungen“ es geben wird.