Im Schuljahr 1979/80 wurde die HTL Wolfsberg gegründet – anfangs war die Technikerschule jedoch eine Expositur der HTBLA Klagenfurt, wo zu dieser Zeit drei Klassen in Klagenfurt unterrichtet wurden. Als das Bundesschulzentrum Wolfsberg, das auch Schulen wie die HAK, die HLW und das BORG untergebracht hat, im Schuljahr 1980/81 fertiggestellt wurde, zog die HTL Wolfsberg mit in das Gebäude ein und wurde im Jahr 1984 eine eigenständige Schule. „Von diesem Zeitpunkt an wurde die HTL Wolfsberg, so wie wir sie heute kennen, gegründet“, weiß der aktuelle Schulleiter Jürgen Jantschgi.