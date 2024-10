Der gebürtige Reichenfelser Paul Sintinger (53) konnte im Herbst beim „Speaker Slam“, einem renommierten Rednerwettbewerb, der in Mastershausen bei Frankfurt am Main (Deutschland) mit über 130 Teilnehmern über die Bühne ging, mit seiner geschliffenen Rhetorik vor einem internationalen Publikum die Jury überzeugen. Dafür wurde er mit dem „Excellence Award“ ausgezeichnet. Diesen Sieg teilte er mit Karin Kraschl-Janke aus St. Veit, die über „Gehirn und Bewegung“ referierte. „Dass wir uns hier begegnet sind und beide gewonnen haben, fühlt sich fast wie Schicksal an“, erzählt Sintinger. „Wir hatten uns vor dem Wettbewerb nie getroffen und wussten nicht, dass wir Seite an Seite antreten würden. Ich musste in exakt vier Minuten das Wichtigste über das Thema ,Chronischer Stress und dessen Auswirkungen‘ erläutern, das heutzutage immer mehr Menschen betrifft“, erklärt er die an ihn gestellte Aufgabe, die höchste Präzision und Leidenschaft verlangte.