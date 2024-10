Kürzlich prämierte eine 15-köpfige Jury landwirtschaftliche Produkte in den Kategorien Käse, Joghurt und Butter. Die Prämierung wurde von der Landwirtschaftskammer Kärnten und dem Landesverband bäuerlicher Direktvermarkter ins Leben gerufen. Anders als in den restlichen Bundesländern, die ausschließlich sensorische Kriterien beachten, wurde in Kärnten mit zusätzlichen mikrobiologischen und chemischen Analysen die Qualität der Produkte geprüft. Die Punkte wurden für die Kriterien Aussehen, Geschmack, Konsistenz und Geruch vergeben.