Die Verringerung der Fahrzeit von Graz nach Klagenfurt und umgekehrt auf 45 Minuten ist bei weitem nicht alles, was die Koralmbahn, die 2025 eröffnet werden soll, an Effekten mit sich bringen wird. Ein neuer Ballungs- bzw. Wirtschaftsraum mit rund 1,1 Millionen Einwohnern entsteht - er wird neben Wien der zweitgrößte in Österreich und bekommt dadurch auch internationale Relevanz, wenn man bedenkt, dass im deutschen Sprachraum sonst nur Berlin, Wien, München, Hamburg und Köln mehr als eine Million Einwohner haben.