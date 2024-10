Karl Nehammer macht nach den Wahlen, was er schon vor den Wahlen gemacht hat: Der ÖVP-Obmann geht im Kanzler-Match gegen den FPÖ-Chef „all in“. Von daher ist seine nunmehrige Ankündigung, „nicht den Steigbügelhalter für Herbert Kickl zu machen“ lediglich in ihrer sprachlichen Eindeutigkeit neu, aber nicht in der Sache.