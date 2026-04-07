Macht ist relativ. Das weiß keiner besser als die neun Landeshauptleute. Denn eigentlich ist der heimische Föderalismus ein Zniachterl – brustschwach und kaum mit eigenen Kompetenzen ausgestattet. Eigentlich. Denn realpolitisch saßen in der Vergangenheit meist die Länder am längeren Hebel. Und wenn dies einmal eine Bundesregierung partout nicht glauben wollte, zeigten ihr die Landeskaiser bei den Verhandlungen zum fünfjährigen Finanzausgleich, wo der Bartl den Most holt. Die Aufteilung der Steuereinnahmen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ging fast nie zum Nachteil der Neun aus.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Das ist Pech für Daniel Fellner (SPÖ), der am Dienstag vom Kärntner Landtag mit 22 von 34 Stimmen zum Nachfolger Peter Kaisers gewählt wurde. Glück im Unglück ist, dass Fellner als Neuling unter den Neun als einziger aus eigener Erfahrung weiß, wie es ist, mit leeren Kassen zu regieren. Dafür hat schon die Milliarden-Euro-Pleite der ehemaligen Landesbank Hypo-Alpe-Adria gesorgt, die Fellners Vor-Vor-Vorgänger Jörg Haider (FPÖ/BZÖ) als landeseigenen Goldesel missbrauchte. Für die übrigen acht Länderchefs war echter Spardruck bis dato ein recht abstrakter Begriff.

Die Länderbudgets sind tief rot

Bis auf Oberösterreich, das als einziges Bundesland für 2025 positiv bilanzierte, stecken alle Länder mehr oder weniger tief in den roten Zahlen; in Kärnten beträgt das Minus 179 Millionen, in der Steiermark sogar 727 Millionen Euro. Diese Defizite müssen weiter sinken, so will es der neue Stabilitätspakt, zu dem sich Bund, Länder und Gemeinden Ende 2025 verpflichtet haben. Auf die Einhaltung dieser Regeln wird nicht zuletzt die EU ein scharfes Auge haben, befindet sich Österreich doch in einem Defizitverfahren.

Dabei geht es ans Eingemachte, gerade auch in den Ländern. Diese sind mit Spitälern, Pflege und Kinderbetreuung für drei Bereiche verantwortlich, in denen die Kosten besonders stark steigen, während die Einnahmen in den vergangenen Jahren lediglich stagnierten. Gerade im Gesundheitsbereich – man denke an die steirische Debatte um das Leitspital für den Bezirk Liezen – ist das ein schmerzhafter Prozess. Dieser macht auch vor Kärnten und seinen elf Spitalsstandorten nicht Halt. Mit Flickschusterei wird sich dieses Dilemma nicht lösen lassen, deshalb laufen Verhandlungen mit dem Bund, die Finanzierung für die Spitäler abzutreten. Dann sind da die maroden Finanzen vieler Kärntner Gemeinden. Insgesamt braucht das südlichste Bundesland Wachstum wie einen Bissen Brot – bei Wirtschaft wie Bevölkerung.

Waren früher also die Landeshauptleute für die Wohlfühlseiten der Politik verantwortlich, müssen sie sich heute als Krisenmanager und Reformer bewähren. Mit dem Finger auf dem Bund zu zeigen, hat als politisches Erfolgsrezept ausgedient. Die kommenden Jahre werden hier auf Länderebene die Spreu vom Weizen trennen. Diesbezüglich steht Fellner allerdings besonders unter Druck: Die nächsten Landtagswahlen stehen in Kärnten spätestens im März 2028 an. Für handfeste Reformen ist das zu knapp. Bis dahin muss sich der Neue als Versprechen für die Zukunft glaubwürdig inszenieren.

Einzelkämpfer, Teamspieler oder Anführer?

Bundespolitisch ist Fellner bis dato nur als SPÖ-Politiker aufgefallen. Solche Schlagzeilen sind ein billiges Geschäft, ein Hauch von Kritik an Parteichef Vizekanzler Andreas Babler und dessen Kurs genügt oder mittels einer rhetorischen Annäherung an die verfemte FPÖ. Ab sofort hat Fellner jedoch ein Amt mit politischer Macht auch im Bund, viele SPÖ-Politiker gibt es davon nicht mehr. Die Frage ist, was er damit anzufangen versteht.

Burgenlands Hans Peter Doskozil hat sich für das Los des Einzelkämpfers in der SPÖ entschieden. Das kann politisch ein Erfolgsrezept sein. Muss es aber nicht. Die Chefs der großen Länder sind von ganz allein mächtig, siehe Thomas Stelzer in Oberösterreich, Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) in Niederösterreich und Michael Ludwig in Wien (SPÖ). Steiermarks Mario Kunasek, derzeit der einzige Freiheitliche in dieser Runde, versucht die Krise einfach zu durchtauchen. Tirols Anton Mattle (ÖVP) legt es anders an, er profiliert sich als schwarz-roter Motor und Koordinator auf Länderseite in der Reformpartnerschaft mit dem Bund. Wie wird es Daniel Fellner anlegen?