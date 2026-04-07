Als Gaby Schaunig im gelben Blazer den Sitzungssaal im Kärntner Landtag betritt, ist die Landesfahne komplett. Denn seit Jahren schon sind die Damen im SPÖ-Regierungsteam bei wichtigen Terminen modisch so abgestimmt, dass sie gemeinsam die Landesfahne bilden. Gesundheitsreferentin Beate Prettner kommt in Weiß; die neue Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger in kräftigem Rot. Es ist der gelungene Teil der Inszenierung. Dass Daniel Fellner nach seiner Regierungserklärung nicht einmal von der eigenen Fraktion stehende Ovationen bekam, ist der misslungene Teil. Aber dazu später mehr.

Die ganze Farbpalette der Landesfahne: Schaunig, Lagger-Pöllinger und Prettner © Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung

Erst galt es für Fellner noch eine Wahl zu schlagen, deren Ausgang niemanden überraschen konnte. Mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP wurde er zum Nachfolger von Peter Kaiser gewählt. Aber nicht nur. Eine zusätzliche Stimme gab Anlass zur Spekulation, die Karl Markut, Abgeordneter des Team Kärnten und Bürgermeister in St. Georgen im Lavanttal, auf seine Art beendete. „Die Verbindung in der Nachbarschaft funktioniert“, sagte er und unterband weitere Spekulationen mit Verweis auf das Wahlgeheimnis.

Bekannte Bausteine in der Rede

Dass Daniel Fellner einen Wahlgang später kein anderer Mensch sein würde, war klar. Wohl aber wählte er für seine erste Rede als Landeshauptmann eine andere Tonlage als bisher – wenngleich es jene Bausteine in seiner Rede gab, mit der er sich schon im Herbst zum Landesparteivorsitzenden redete. Zugezogenen bei denen ihm egal ist, wie man sie nennt, stellte er die Rute ins Fenster. Die müssen Rechte und Pflichten akzeptieren, die hier herrschen. Und auch Steuern zahlen. All das unterlegt mit der politischen Komponente der Gleichberechtigung der Geschlechter. Die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts wurde betont, der Tourismus auf Qualität statt Quantität neu ausgerichtet, die heimische Landwirtschaft wertgeschätzt und ein Bekenntnis zum ressourcenschonenden Umgang mit der Natur abgegeben. Dass ein Frühjahrsputz bei den Gesetzen angekündigt wurde, gehört bei solchen Reden schon zum Standard. Egal mit welcher Partei Fellner ab 2028 eine Koalition schmieden möchte: Alle, die es im politischen Spektrum gibt, konnten sich aus dieser Rede einen Teil mitnehmen.

Wirklich neu war diese Ansage: Man werde „mit der Pflege keinen Gewinn mehr machen”. Lauter als an dieser Stelle wurde von der SPÖ nie geklatscht. Dass Landtag an solchen Tagen mehr Show-Elemente wie diese zuließe, übersah der neue rote Klubobmann Luca Burgstaller augenscheinlich.

Auf der Tribüne hörten Fellners Frau, seine Mutter und die drei Söhne zu, wie unten ein Zielbild für Kärnten entworfen wurde. Solidarisch, nach vorne blickend – und mit einem dezent eingewobenen slowenischen Satz, wonach die zweite Landessprache ein Geschenk für Kärnten sei. Die politischen Gegner hielten sich an zwei Punkten fest. Für Gerhard Köfer (Team Kärnten) sei es klar, „dass ein bisserl Farbe in der Politik dazugehört, bei der Verteilung der Jobs sollte der Landeshauptmann aber farblos sein“. Und Erwin Angerer (FPÖ) stieß sich daran, dass es keine Neuwahlen gab.

ÖVP-Kritik an der Opposition

Dass die ÖVP sich inhaltlich auf Augenhöhe mit der größeren Regierungspartei sieht, machte Klubobmann Markus Malle klar, der der Opposition ausrichtete sie könne nur „pauschalisieren, provozieren und negativ kampagnisieren“, um wenig später eine Reindustrialisierung – etwa bei Medikamenten – zu fordern.

Vor der Türe wartete derweil schon die Militärmusik und begrüßte den neuen Landeshauptmann mit dem Kärntnerlieder-Marsch. Auch die Altlandeshauptleute Peter Kaiser und Peter Ambrozy waren da schon von der Tribüne hinab geeilt, um zu gratulieren. Und Kaiser brach schon in den ersten Minuten von Fellners Amtszeit mit der Ankündigung, keine guten Ratschläge zu geben. „Burschen, jetzt geht's ordentlich feiern“, rief er und deutete auf den angrenzenden Gastgarten.

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