Der auf Medienrechtsangelegenheiten bekannte Rechtsanwalt Peter Zöchbauer ist am Ostermontag im Alter von 59 Jahren überraschend verstorben. Das berichtete als erster der „Standard“. Ursache war demnach ein medizinischer Notfall. Er hinterlässt eine Ehefrau und einen Sohn.

Bis zuletzt war der renommierte Jurist in Fällen engagiert, die auch in einer breiteren Öffentlichkeit für Schlagzeilen sorgten. So vertrat er etwa jene Polizisten, die gegen das Pilnacek-Buch von Peter Pilz vorgehen. Als Medienanwalt des Glücksspielkonzerns Novomatic war Zöchbauer nach der Ibiza-Affäre oftmals im Einsatz; auch für Ö24 und René Benko war er tätig.

Zöchbauer hatte 1985 sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien begonnen, danach als Universitätsassistent gearbeitet und schließlich eine gut drei Jahrzehnte dauernde Karriere als Rechtsanwalt begonnen; zunächst als Konzipient, dann als Partner bei Gottfried Korn, dem Doyen der Medienanwälte. 2002 gründete er eine eigene Kanzlei.