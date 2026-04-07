Wer hat wann welche Änderungen am Akt zum Tod von Christian Pilnacek vorgenommen? Diese Informationen sollte der Untersuchungsausschuss, der sich mit den Ermittlungen nach dem Ableben des Justizsektionschefs im Jahr 2023 befasst, den sogenannten Log-Daten des Dokuments entnehmen können. Bis heute habe das Innenministerium diese Daten allerdings nicht vollständig geliefert, ärgert sich am Dienstag Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli, „wir sind an dem Punkt, wo die parlamentarische Kontrolle zur Geduldsprobe wird“. Jetzt überlege sie den Gang zum Verfassungsgerichtshof (VfGH).

Aus den bisher gelieferten Daten gehe zwar hervor, wer wann auf den Akt zugegriffen habe und ob die Person diesen nur gelesen oder auch bearbeitet habe. Nicht sichtbar sei laut Tomaselli aber, welche Änderungen vorgenommen wurden, ob also etwa nur ein Beistrichfehler korrigiert oder Inhaltliches verändert wurde. Auch sei unklar, wer in welcher Funktion und mit welcher Befugnis zugegriffen habe – die meisten Polizisten seien schlicht als „Aktenbearbeiter“ geführt. Doch schon jetzt gebe es laut der grünen Abgeordneten „zahlreiche Auffälligkeiten“, etwa dass an einem Abend um 21 Uhr gleich sechs Polizisten auf den Akt zugegriffen haben. Dass es dabei, wie vom Innenministerium angeführt, um ein Softwareproblem gegangen ist, glaubt Tomaselli nicht.

Ministerium mit rechtlichen Bedenken

Anfang April hatte das Innenministerium angekündigt, ein Aktivitätsprotokoll und sukzessive einzelne Dokumentversionen des Akts zu liefern. Allerdings hat man dort nach wie vor massive datenschutz- und verfassungsrechtliche Bedenken. Auch sei die Auflistung der einzelnen Bearbeitungsschritte mit einem großen Arbeitsaufwand verbunden, man sehe zudem nicht einmal eine abstrakte Relevanz für den Untersuchungsgegenstand, heißt es in Schreiben an den Untersuchungsausschuss.

„Transparenz ist keine Gnade gegenüber dem Parlament, sondern eine Pflicht“, sagt Tomaselli. „Aber jedes wichtige Aktenstück muss erbettelt werden. Wenn das das Maß dafür ist, was es zu verbergen gibt, werden wir im U-Ausschuss noch sehr viel finden.“ Die fehlenden Log-Daten haben aber auch bei den anderen Fraktionen bereits für Ärger gesorgt. Selbst ÖVP-Fraktionschef Andreas Hanger forderte bereits, dass die Informationen den Abgeordneten rechtssicher zur Verfügung gestellt würden.

Kreutner kommt in den U-Ausschuss

Am Mittwoch und Donnerstag finden im U-Ausschuss auch wieder Befragungen statt. Aussagen werden ein IT-Techniker, ein Polizist, sowie eine Mitarbeiterin des früheren Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP). Als „Highlight“ der Woche bezeichnet Tomaselli die Befragung von Martin Kreutner am Donnerstag. Dieser leitete 2024 die von der damaligen Justizministerin Alma Zadic eingesetzten „Pilnacek-Kommission“, die Missstände und politische Einflussnahme im Justizsystem untersuchen sollte.