Nach einer kreativen Pause in der vergangenen Saison, in der es zwar das Faschingswecken am 11. November, aber keine Faschingssitzungen gab, startet die Faschingsgilde Völkermarkt heuer wieder durch. „Es wird wieder Faschingssitzungen geben, die hoffentlich alle Stückerln spielen werden“, verkündet Obmann Christian Joham. Mit dabei sind unter anderem wieder die Faschingsband, der Tanzhof Baumann mit seiner Garde, eine Abordnung des MGV Scholle, eine Kleingruppe des Opernchors und Katrin Winkler-Jandl. „Erstmals dabei ist heuer die Schulspielgruppe des Alpen-Adria-Gymnasiums mit David Samitsch“, verrät Joham.