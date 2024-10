Über einen Gläubigerantrag wurde am Landesgericht Klagenfurt am 30. Oktober ein Konkursverfahren über die Firma Woodline Holzschlägerung GmbH eröffnet. Laut Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbands handelt es sich um eine Einpersonen GmbH mit Sitz am Haberberg in der Gemeinde Griffen, die sich mit Holzschlägerungen befasst.