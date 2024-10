Am Landesgericht Klagenfurt wurde am 22. Oktober ein Sanierungsverfahren über den Baugewerbetreibenden Bernhard Wilhelm Lipnik aus Griffen eröffnet. Das meldet der KSV1870. Die Schulden betragen rund 188.000 Euro, ein Sanierungsplan in der Höhe von 30 Prozent binnen 18 Monaten liegt zur Entschuldung vor.

Der Griffner, der sich auf Innen- und Außenputze sowie Wärmedämmung spezialisiert hat, gibt Zahlungsausfälle von Kunden und den „unwirtschaftlichen Personaleinsatz“ als Insolvenzursachen an. Betroffen sind drei Dienstnehmer und 38 Gläubiger. Die Aktiva betragen knapp 60.000 Euro.