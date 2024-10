Andreas Wodlej (36) aus Griffen und Gernot Jahn (46) aus Maria Saal haben kürzlich ihre Schlosserei „JAWO“, die sich von den beiden Nachnamen ableitet, im ehemaligen Betrieb Knauder in St. Andrä eröffnet. „Wir sind zwar beide nicht aus dem Lavanttal, haben aber die Möglichkeit bekommen, diese Schlosserei hier zu übernehmen“, erzählt Jahn, der nach wie vor in Maria Saal wohnt und in das Lavanttal pendelt. Kennengelernt haben sich die beiden in einer anderen Schlosserei, in der Jahn 15 Jahre als Geschäftsführer tätig war und Wodlej als Angestellter gearbeitet hat. Auch wenn sie in ganz Kärnten unterwegs sind, wollen sie vor allem Kunden im Lavanttal und im Bezirk Völkermarkt ansprechen.