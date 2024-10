Nach über einem Jahr Planung und über einem halben Jahr Probe kann das erste Projekt „Mind Machines“ des neu gegründeten Vereins „visualSmusic“ zum Thema künstliche Intelligenz im Stadttheater Klagenfurt sowie in St. Veit im Kunsthotel Fuchspalast Ende Oktober über die Bühne gehen. Der Wolfsberger Dennis Brandner (35) hat den Verein „visualSmusic“ mitbegründet, dessen Ziel es ist, sich gesellschaftsrelevanter Themen innerhalb eines unterhaltsamen und zugänglichen Formates anzunehmen. Brandner agiert bei „Mind Machines“ als künstlerischer Leiter und Musiker am Saxophon sowie an der Bassklarinette, weiters wirken aus Wolfsberg Philipp Kienberger am Kontrabass sowie Peter Schönhardt (live visual story-telling) mit. Vervollständigt wird das Ganze durch Anna Anderluh aus Klagenfurt an der Stimme.